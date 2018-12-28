Гора (Лукашева) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1949
Дата смерти28.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1949
Отец: Лукашев Андрей Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гора Геннадий Иванович
Смерть
28.12.2018