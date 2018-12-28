Гора (Лукашева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гора (Лукашева) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1949

Дата смерти

28.12.2018

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Е
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1949

Отец: Лукашев Андрей Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гора Геннадий Иванович

Смерть
28.12.2018
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