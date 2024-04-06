Меньшенина (Аникина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенина (Аникина) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1984

Отец: Аникин Сергей

Мать: Романова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.2010

Дочь: Меньшенина Юлия Константиновна

Отец ребёнка: Меньшенин Константин

Рождение ребёнка
2018

Сын: Меньшенин Илья Константинович

Отец ребёнка: Меньшенин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшенин Константин

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