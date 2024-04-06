Меньшенина (Аникина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1984
Отец: Аникин Сергей
Рождение ребёнка
01.03.2010
Дочь: Меньшенина Юлия Константиновна
Отец ребёнка: Меньшенин Константин
Рождение ребёнка
2018
Сын: Меньшенин Илья Константинович
Отец ребёнка: Меньшенин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньшенин Константин