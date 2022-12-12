Куракин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Куракин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Куракин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Куракин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Куракин Артемий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1848