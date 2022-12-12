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Куракин Василий Михайлович

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Место рождения

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Куракин Михаил

Мать: не указана

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Куракин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Куракин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Куракин Артемий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1848
Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
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