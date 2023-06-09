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Цыбин Федор Авраамов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Цыбин Аврам Федорович

Мать: Цыбина Анисья Сафронова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1794

Жена: Цыбина Ирина Егорова

Рождение ребёнка
01.11.1797

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Цыбина Ирина Егорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно