Цыбин Федор Авраамов
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Цыбин Аврам Федорович
Мать: Цыбина Анисья Сафронова
Бракосочетание
26.01.1794
Жена: Цыбина Ирина Егорова
Рождение ребёнка
01.11.1797
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Цыбина Ирина Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно