Максимович Евдокия Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.
Сын: Максимович Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.
Сын: Максимович Лукьян Яковлевич
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.
Дочь: Максимович Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.
Сын: Максимович Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Дочь: Максимович Устиния Яковлевна
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Рождение ребёнка
21.08.1907 ст.
Сын: Максимович Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно