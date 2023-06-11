Максимович Евдокия Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович Евдокия Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.

Сын: Максимович Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.

Сын: Максимович Лукьян Яковлевич

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1893 ст.

Дочь: Максимович Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1896 ст.

Сын: Максимович Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Дочь: Максимович Устиния Яковлевна

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1907 ст.

Сын: Максимович Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Максимович Яков Константинович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимович Яков Константинович

Смерть
Неизвестно