Кислинский Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения11.02.1877
Дата смерти23.07.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877
Бракосочетание
19.10.1903
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Кислинский Яков Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
08.06.1909
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кислинская Акилина Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1910
Причина смерти: алкоголизм