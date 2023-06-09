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Кислинский Федор Семенович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.02.1877

Дата смерти

23.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877

Отец: Кислинский Семен Фалалеевич

Мать: Кислинская Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
19.10.1903

Жена: Кислинская Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Кислинский Яков Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
08.06.1909

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кислинская Акилина Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1910
Причина смерти: алкоголизм