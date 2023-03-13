Киселева Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Катерина Яковлева

Киселева Катерина Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Киселевъ Степанъ

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Фома

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Киселевъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close