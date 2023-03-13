Киселева Катерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Киселевъ Степанъ
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Фома
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Киселевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Петръ