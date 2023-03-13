Киселевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Киселевъ Яковъ

Мать: Киселева Лукерья Алексеева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Киселевъ Степанъ

Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Фома

Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Катерина Яковлева

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