Киселевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Киселевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Киселевъ Степанъ
Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Фома
Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Киселева Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно