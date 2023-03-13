(Быкова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Быкова) Афимья

(Быкова) Афимья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Быковъ Степанъ

Мать: $6

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close