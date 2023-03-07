Ершова (Самохина) Степанида
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Самохинъ Макей
Мать: Самохина Агрофена
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ершовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ершовъ Константинъ
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ершовъ Яковъ
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ершовъ Степанъ
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Рождение ребёнка
27.02.1861
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Ершовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершовъ Петръ