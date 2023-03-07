Ершова (Самохина) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Самохина) Степанида

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Самохинъ Макей

Мать: Самохина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ершовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ершовъ Константинъ

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ершовъ Яковъ

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ершовъ Степанъ

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1861

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Ершовъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершовъ Петръ

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