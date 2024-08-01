Белякова (Смирнова) Евдокия Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.02.1899 ст.
Дата смерти13.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Беляков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович
Рождение ребёнка
09.04.1929
Дочь: Важнева (Белякова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович
Рождение ребёнка
07.08.1938
Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович
Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.06.1944
Сын: Беляков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
13.12.1978
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край