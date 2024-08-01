Белякова (Смирнова) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Смирнова) Евдокия Владимировна

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Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

08.02.1899 ст.

Дата смерти

13.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1899 ст.

Отец: Смирнов Владимир Николаевич

Мать: Смирнова Анастасия Ивановна

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Беляков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович

Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.04.1929

Дочь: Важнева (Белякова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович

Дор, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.08.1938

Сын: Беляков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович

Кренёво, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.06.1944

Сын: Беляков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Беляков Михаил Никитович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
13.12.1978
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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