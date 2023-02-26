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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васса Аверкиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Фриониф Аверкиев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дария Аверкиева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Фирс Аверкиев
Мать ребёнка: ?