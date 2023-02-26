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Мужской

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васса Аверкиева

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Фриониф Аверкиев

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дария Аверкиева

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Фирс Аверкиев

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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