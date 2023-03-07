Пелагѣина (Симанова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагѣина (Симанова) Матрена

Пелагѣина (Симанова) Матрена

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Симановъ Христофоръ

Мать: Симанова Аксинья Герасимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1869

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1876

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Афанасія

Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелагѣинъ Максимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close