Пелагѣина (Симанова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Симановъ Христофоръ
Рождение ребёнка
19.07.1869
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ
Рождение ребёнка
10.01.1876
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Афанасія
Отец ребёнка: Пелагѣинъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пелагѣинъ Максимъ