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Толстой Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

10.07.1774

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Толстой Василий Борисович

Мать: Толстая Дарья Никитична

Рождение ребёнка
21.01.1766

Дочь: Сафонова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Толстая Анна Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Анна Францевна

Смерть
10.07.1774
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похороны: с. Смордеярово, Лаишевский уезд
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