Толстой Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти10.07.1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Толстой Василий Борисович
Мать: Толстая Дарья Никитична
Рождение ребёнка
21.01.1766
Дочь: Сафонова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Толстая Анна Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Анна Францевна
Смерть
10.07.1774
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похороны: с. Смордеярово, Лаишевский уезд