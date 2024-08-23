Пустотин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустотин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Пустотина (Пронина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустотин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустотин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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