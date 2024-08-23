Пустотин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустотин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пустотин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область