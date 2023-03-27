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Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1885

Муж: Тихонравов Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонравов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Тихонравов Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонравов Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Тихонравов Поликарп Алексеевич

Смерть
Около 1920