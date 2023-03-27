Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонравов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Тихонравов Поликарп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонравов Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Тихонравов Поликарп Алексеевич
Смерть
Около 1920