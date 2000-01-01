Залесская Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1882
Сын: Залесский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1889