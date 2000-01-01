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Залесская Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
28.08.1882

Сын: Залесский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Залесский Иоанн Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залесский Иоанн Федорович

Смерть
После 1889
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