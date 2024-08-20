Панарина (Манакова) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1909
Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: (Панарина) Александра Демидовна
Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: (Панарина) Марфа Демидовна
Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович
Смерть
Неизвестно