Панарина (Манакова) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Манакова) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Демид Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1909

Сын: Панарин Петр Демидович

Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: (Панарина) Александра Демидовна

Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: (Панарина) Марфа Демидовна

Отец ребёнка: Панарин Демид Михайлович

Смерть
Неизвестно

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