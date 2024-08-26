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Фефилов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фефилов Пётр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
24.01.1866 ст.

Жена: Фефилова (Мартемьянова) Ефросиния Гордеевна

Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.670об.
Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.

Сын: Фефилов Ксенофонт Петрович

Мать ребёнка: Фефилова (Мартемьянова) Ефросиния Гордеевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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