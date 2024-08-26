Фефилов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Фефилов Пётр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1866 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.670об.
Рождение ребёнка
26.01.1868 ст.
Сын: Фефилов Ксенофонт Петрович
Мать ребёнка: Фефилова (Мартемьянова) Ефросиния Гордеевна
Смерть
Неизвестно