Егорова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Егоров Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Егоров Терентий Федорович
Отец ребёнка: Егоров Федор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно