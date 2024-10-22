Чигвинцева (Баннова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти22.10.1800
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Баннов Алексей Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Чигвинцев Никита Леонтьевич
Отец ребёнка: Чигвинцев Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гоголева (Чигвинцева) Ефросиния Леонтьевна
Отец ребёнка: Чигвинцев Леонтий Яковлевич
Смерть
22.10.1800