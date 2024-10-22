Чигвинцева (Баннова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Баннова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

22.10.1800

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Баннов Алексей Артемьевич

Мать: не указана

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигвинцев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Чигвинцев Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Чигвинцев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гоголева (Чигвинцева) Ефросиния Леонтьевна

Отец ребёнка: Чигвинцев Леонтий Яковлевич

Смерть
22.10.1800

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