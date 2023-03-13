Ерышева Тарасова (Кокушкина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева Тарасова (Кокушкина) Александра

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

25.04.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880

Отец: Кокушкинъ Филипъ

Мать: Кокушкина Татьяна

Александровка
Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Ерышевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1903

Сын: Ерышевъ Лука

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1906

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ

Александровка
Бракосочетание
18.01.1913

Муж: Тарасовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тарасовъ Николай

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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