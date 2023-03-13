Ерышева Тарасова (Кокушкина) Александра
Место рожденияАлександровка
Дата рождения25.04.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880
Отец: Кокушкинъ Филипъ
Мать: Кокушкина Татьяна
Александровка
Бракосочетание
19.02.1899
Муж: Ерышевъ Петръ
Рождение ребёнка
31.12.1903
Сын: Ерышевъ Лука
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1906
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ерышевъ Петръ
Александровка
Бракосочетание
18.01.1913
Муж: Тарасовъ Николай
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тарасовъ Николай
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан