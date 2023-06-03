Воинова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Воинов Георгий Сидорович

Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Воинова Параскева Сидоровна

Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Воинов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Воинова Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Сидор Тарасович

Смерть
Неизвестно