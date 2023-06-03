Воинова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Воинова Параскева Сидоровна
Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Воинов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Воинова Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Воинов Сидор Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно