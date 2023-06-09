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Петухов Василий Степанович

Место рождения

Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

25.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1916

Отец: Петухов Степан Федорович

Мать: Ефросинья Дементьевна

Дубровное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Челнокова Мария Егоровна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно