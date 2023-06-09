Петухов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения25.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1916
Отец: Петухов Степан Федорович
Мать: Ефросинья Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Челнокова Мария Егоровна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челнокова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно