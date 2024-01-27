Бондаренко (Пархоменко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Пархоменко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Михайлович

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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