Бондаренко (Пархоменко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Григорий Михайлович
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно