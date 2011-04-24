(Анискина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анискина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.2011

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2011

Отец: Анискин Алексей

Мать: Анискина Елена

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