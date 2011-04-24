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(Анискина) Анастасия
(Анискина) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.2011
Пол
Женский
Отец
Анискин Алексей
1976 г.р.
Мать
Анискина (Маслова) Елена
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.2011
Отец:
Анискин Алексей
Мать:
Анискина Елена
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