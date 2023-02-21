Gossen Heinrich (Andrey) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gossen Heinrich (Andrey)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

Между 1852 и 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gossen Мартын

Мать: не указана

Смерть
1926
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