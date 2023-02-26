Мавра (Марфа) Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1847
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1848
Сын: Анисим Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
Рождение ребёнка
24.12.1848
Сын: Стефан Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1853
Сын: Федот Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1854
Сын: Илларион Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Василий Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1856
Дочь: Варвара Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
Рождение ребёнка
17.03.1859
Дочь: Матрона Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Стефанов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Стефанов
Смерть
Неизвестно