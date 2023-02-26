Мавра (Марфа) Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Марфа) Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1847

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1848

Сын: Анисим Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

Рождение ребёнка
24.12.1848

Сын: Стефан Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1853

Сын: Федот Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1854

Сын: Илларион Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Василий Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1856

Дочь: Варвара Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

Рождение ребёнка
17.03.1859

Дочь: Матрона Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Стефанов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Стефанов

Смерть
Неизвестно
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