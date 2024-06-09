Рыбкин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1909
фонд №203, опись №782, дело №38, стр. 400
Крещение
27.12.1909
Восприемники - московский мещанин Красносельской слободы и жена мещанина Гостиной слободы Елена Васильевна Соколова. Замоскворецкий сорок Церковь Иоанно-Воинская на Якиманке.
Смерть
Неизвестно