Коржова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1863
Дочь: Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Коржов Фома Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1868
Сын: Коржов Петр Фомич
Отец ребёнка: Коржов Фома Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно