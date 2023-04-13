Коржова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1863

Дочь: Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Коржов Фома Алексеевич

Рождение ребёнка
05.10.1868

Сын: Коржов Петр Фомич

Отец ребёнка: Коржов Фома Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржов Фома Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно