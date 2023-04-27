von Schaunberg zu Aschach Heinrich VII — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Schaunberg zu Aschach Heinrich VII

Место рождения

Schaumberg, Oberösterreich Österreich

Дата рождения

Около 1332

Дата смерти

09.10.1390

Пол

Мужской

Отец

До 1280 г.р.

Мать

До 1280 г.р.

Жена

Около 1335 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1332

Отец: Von Schaunberg Heinrich V

Мать: Von Schaunberg Anna

Schaumberg, Oberösterreich Österreich
Бракосочетание
1362

Жена: Von Schaunberg Ursula

Рождение ребёнка
Около 1370

Дочь: Von Chilli Anna Grafin

Мать ребёнка: Von Schaunberg Ursula

Celje
Смерть
09.10.1390