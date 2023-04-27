von Schaunberg zu Aschach Heinrich VII
Место рожденияSchaumberg, Oberösterreich Österreich
Дата рожденияОколо 1332
Дата смерти09.10.1390
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1332
Отец: Von Schaunberg Heinrich V
Мать: Von Schaunberg Anna
Schaumberg, Oberösterreich Österreich
Бракосочетание
1362
Жена: Von Schaunberg Ursula
Рождение ребёнка
Около 1370
Дочь: Von Chilli Anna Grafin
Мать ребёнка: Von Schaunberg Ursula
Celje
Смерть
09.10.1390