Иноземцева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.
Сын: Иноземцев Василий Егорович
Отец ребёнка: Иноземцев Егор Дмитриевич
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно