Иноземцева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Егор Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.

Сын: Иноземцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Иноземцев Егор Дмитриевич

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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