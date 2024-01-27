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Stupin William Bill

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Место рождения

Los Angeles, Los Angeles, California, United States

Дата рождения

21.10.1926

Дата смерти

16.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1926

Отец: Stupin Alexander Nicholas

Мать: Stupin Alice William

Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1991
Montebello, Los Angeles County, California, United States of America
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