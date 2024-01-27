Stupin William Bill
Место рожденияLos Angeles, Los Angeles, California, United States
Дата рождения21.10.1926
Дата смерти16.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1926
Отец: Stupin Alexander Nicholas
Мать: Stupin Alice William
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1991
Montebello, Los Angeles County, California, United States of America