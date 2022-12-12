Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1745