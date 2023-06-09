Селезнев Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти05.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
04.11.1884
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.07.1885
Сын: Селезнев Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.06.1886
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Киорпе Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
20.07.1890
Сын: Селезнев Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1893
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Селезнев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
19.10.1900
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.12.1903
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна
ГАЗО Покровская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Портовый рабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1921
Причина смерти: бронхит | ГАЗО Акты гражданского состояния