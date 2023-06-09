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Селезнев Григорий Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1858

Дата смерти

05.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Селезнев Елисей Федорович

Мать: Селезнева Мария Иосифовна

Бракосочетание
04.11.1884

Жена: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.07.1885

Сын: Селезнев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.06.1886

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Киорпе Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
20.07.1890

Сын: Селезнев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1893

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
24.01.1898

Сын: Селезнев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
19.10.1900

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
04.12.1903

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Селезнева Евдокия Карповна

ГАЗО Покровская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Портовый рабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1921
Причина смерти: бронхит | ГАЗО Акты гражданского состояния