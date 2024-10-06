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Хрунова Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Аверьяновна

Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Хрунова) Евфимия Аверьяновна

Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Хрунова) Анастасия Аверьяновна

Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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