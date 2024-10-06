Хрунова Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Хрунова) Евдокия (Авдотья) Аверьяновна
Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Хрунова) Евфимия Аверьяновна
Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Хрунова) Анастасия Аверьяновна
Отец ребёнка: Хрунов Аверьян(Аверкий) Борисович
Смерть
Неизвестно