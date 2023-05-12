Кондаурова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондаурова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кондауров Геннадий Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кондауров Геннадий Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Кондауров Геннадий Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондауров Геннадий Игоревич