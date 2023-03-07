Власова Агрофена
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Власовъ Кузьма
Отец ребёнка: Власовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Власовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Власовъ Павелъ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Власовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Власовъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власовъ Павелъ
Смерть
1849