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Власова Агрофена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Власовъ Кузьма

Отец ребёнка: Власовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Власовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Власовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Власовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Власовъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власовъ Павелъ

Смерть
1849
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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