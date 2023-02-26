Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федор Наумович
Федор Наумович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
?
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
ефрейтор 91-й пехотный Двинский полк
Военная награда
Неизвестно
Георгиевский крест IV-й степени
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия