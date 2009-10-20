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Мириджаьян Матвей Георгиевич
Мириджаьян Матвей Георгиевич
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
20.10.2009
Пол
Мужской
Отец
Мириджаньян Георгий Иосифович
1981 г.р.
Мать
Лисовая Виктория Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2009
Отец:
Мириджаньян Георгий Иосифович
Мать:
Лисовая Виктория Александровна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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