Мириджаьян Матвей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мириджаьян Матвей Георгиевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

20.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2009

Отец: Мириджаньян Георгий Иосифович

Мать: Лисовая Виктория Александровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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