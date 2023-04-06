2 жена Кувыркина Екатерина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина Екатерина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1868

Муж: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Единоверческого исповедания вторым браком 33 лет, невеста - той же волости и села дочь крестьянская Екатерина Александрова ... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1869

Сын: Кувыркин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 79об, запись 8
Рождение ребёнка
11.06.1870

Сын: Кувыркин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Рождение ребёнка
29.02.1872

Сын: Кувыркин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 91, запись 2
Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Локалова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.11.1877

Сын: Кувыркин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп. 1, д.4175, л.136, запись 8
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Рождение ребёнка
17.02.1890

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно