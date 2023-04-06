2 жена Кувыркина Екатерина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1868
Жених - Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Единоверческого исповедания вторым браком 33 лет, невеста - той же волости и села дочь крестьянская Екатерина Александрова ... Показать все
Рождение ребёнка
11.06.1869
Сын: Кувыркин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 79об, запись 8
Рождение ребёнка
11.06.1870
Сын: Кувыркин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
29.02.1872
Сын: Кувыркин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, лист 91, запись 2
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Локалова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
06.11.1877
Сын: Кувыркин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп. 1, д.4175, л.136, запись 8
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Кувыркин Алексей Константинов
Смерть
Неизвестно