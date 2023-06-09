Молчанова (Никоненко) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Никоненко) Анна Митрофановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Молчанов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Молчанов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Молчанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович

Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Пивоварова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно