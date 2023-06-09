Молчанова (Никоненко) Анна Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Молчанов Герасим Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Молчанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Пивоварова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Молчанов Иван Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно