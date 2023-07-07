Батаков Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батаков Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1983

Отец: Батаков Сергей Григорьевич

Мать: Батакова Надежда Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батакова Оксана

Рождение ребёнка
12.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова Оксана

Рождение ребёнка
25.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батакова Оксана

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