Батаков Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батакова Оксана
Рождение ребёнка
12.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова Оксана
Рождение ребёнка
25.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батакова Оксана