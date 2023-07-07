Батакова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батакова Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батаков Дмитрий Сергеевич