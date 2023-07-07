Батакова Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батаков Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно