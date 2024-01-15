Толоцкий Иван Бенедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
По 1786
Отец: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович
Работа или профессия
1814
Переводчик, коллежский секретарь
Работа или профессия
С 1827 по 1841
Слуцк
Заседатель нижнего земского суда от короны
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Толоцкая Фелиция Felicia Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1839
Сын: Толоцкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Толоцкая Фелиция Felicia Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно