Толоцкий Иван Бенедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толоцкий Иван Бенедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1786

Отец: Толоцкий /tołocki Бенедикт (Benedykt) Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
1814
Переводчик, коллежский секретарь
Работа или профессия
С 1827 по 1841
Слуцк
Заседатель нижнего земского суда от короны
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Толоцкая Фелиция Felicia Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1839

Сын: Толоцкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Толоцкая Фелиция Felicia Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толоцкая Фелиция Felicia Ивановна

Смерть
Неизвестно
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