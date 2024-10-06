Шапкина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти07.12.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1854
Дочь: Шапкина (Грошикова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
13.02.1856
Сын: Грошиков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
20.02.1858
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
12.06.1860
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
27.03.1862
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
16.02.1865
Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович
Смерть
07.12.1876