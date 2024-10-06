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Шапкина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

07.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
15.05.1854

Дочь: Шапкина (Грошикова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1856

Сын: Грошиков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1858

Сын: Шапкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1860

Сын: Шапкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1862

Сын: Шапкин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1865

Дочь: Шапкина (Шапкина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Шапкин (Грошиков) Андрей Емельянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
07.12.1876
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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