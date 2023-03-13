Ленкова Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1918

Сын: Ленковъ Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности