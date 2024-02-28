Хендерсон-Стюарт Дэвид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХендерсон-Стюарт Дэвид

Хендерсон-Стюарт Дэвид

Место рождения

город Веллингтон, Новая Зеландия

Дата рождения

01.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973

Отец: Хендерсон-Стюарт Дэвид

Мать: Хендерсон-Стюарт (Фон Дер Пален) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
2001

Сын: Хендерсон-Стюарт Питер

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
2003

Сын: Хендерсон-Стюарт Дмитрий

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Хендерсон-Стюарт Марина

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Хендерсон-Стюарт Наташа

Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.