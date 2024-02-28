Хендерсон-Стюарт Дэвид
Место рождениягород Веллингтон, Новая Зеландия
Дата рождения01.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2001
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
2003
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Хендерсон-Стюарт Марина
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Хендерсон-Стюарт Наташа
Мать ребёнка: Хендерсон-Стюарт (Ягелло) Ксения Владимировна