Пугачев Василий Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.06.1932
Дата смерти17.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932
Отец: Пугачев Алексей
Мать: Пугачева Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
22.09.1960
Сын: Пугачев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Пугачева ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Пугачева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожина ?
Мать ребёнка: Пугачева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугачев ?
Мать ребёнка: Пугачева ?
Смерть
17.10.2013
Похороны
Неизвестно