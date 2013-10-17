Пугачев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачев Василий Алексеевич

Пугачев Василий Алексеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

17.06.1932

Дата смерти

17.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932

Отец: Пугачев Алексей

Мать: Пугачева Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
22.09.1960

Сын: Пугачев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Пугачева ?

Бердюжье, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожина ?

Мать ребёнка: Пугачева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугачев ?

Мать ребёнка: Пугачева ?

Смерть
17.10.2013
Похороны
Неизвестно
Бердюжье, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close