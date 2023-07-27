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Кожина (Пугачева) ?
Кожина (Пугачева) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пугачев Василий Алексеевич
1932 г.р.
Мать
Пугачева (Суханова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
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Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Пугачев Василий Алексеевич
Мать:
Пугачева ?
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